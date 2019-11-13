АФФА дисквалифицировала главного тренера "Хазар Лянкяран" на 10 матчей

Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал решение относительно инцидента на матче "Хазар Лянкяран" - "Масаллы" в Лиге U-14.

Как сообщает Report, на 55-й минуте матча, состоявшегося 10 ноября, главный тренер лянкяранского клуба Игбал Бабаев выбежал на поле, оскорбил арбитра матча и применил физическую силу. По этой причине И.Бабаев был дисквалифицирован на 10 матчей.

В эти же минуты матча два других игрока - Солтан Салманов ("Масаллы") и Эльмар Мамедов ("Хазар Лянкяран") из-за агрессивного поведения получили по красной карточке и были удалены с поля. За пять минут до этого другой игрок лянкяранского клуба Рафаэль Эйвазов оскорбил рефери. Все трое дисквалифицированы на 2 матча.

Спустя минуту после инцидента на поле появился главный тренер "Масаллы" Сехран Бабаев и допустил неэтичные высказывания в адрес главного тренера команды противника. Такое поведение стоило С.Бабаеву дисквалификации на две игры.