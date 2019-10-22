АФФА на пять игр наказала футболиста "Сабаха" за попытку ударить судью

Дисциплинарный комитет АФФА на пять игр наказал футболиста "Сабаха" Темкина Халилзаде.

Как сообщает Report, причиной этому послужила попытка 26-летнего футболиста применить физическое насилие в отношении главного судьи Кямала Умудлу в конце мачта против "Кешля" (1:1) в рамках VIII тура Премьер-лиги. Клуб оштрафован на 4 тыс. манатов.

Три из пяти игр, на которые оштрафовали футболиста сборной Азербайджана, приняты условно, назначен 3-месячный испытательный срок. Если в период испытательного срока Халилзаде вновь будет оштрафован, в силу вступит вторая часть санкций.

Другой игрок столичного представителя Филип Иванович получил на игре вторую желтую карточку и был удален с поля, в связи с чем наказан на одну игру, клуб оштрафован на 200 манатов.

Отметим, что Темкин Халилзаде после окончания матча получил красную карточку за споры с главным судьей. Раздосадованный этим игрок попытался ударить рефери. Его успокоили товарищи по команде и полицейские.