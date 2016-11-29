Адвокат экс-президента "Интер" приедет в Баку

София. 29 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня вечером в Баку прибудет адвокат экс-президента клуба "Интер" Георгия Николова, которому запрещен выезд из Азербайджана.

Как сообщает восточное-европейское бюро Report, об этом на вчерашней пресс-конференции в Софии заявил адвокат болгарского футбольного функционера Владимир Шейтанов. Адвокат добавил, что расследует причины невозможности выезда из Азербайджана и возвращения в свою страну бывшего президента, который находится на свободе.

"Николов находится на свободе, против него не выдвинуто обвинение, но несмотря на это, ему запрещен выезд из Азербайджана. Я поеду в Баку, чтобы ознакомиться с делом", - подчеркнул адвокат.

Сын Г.Николова - Павел Николов заявил, что его родители были задержаны на границе во время поездки из Азербайджана в Болгарию 19 сентября 2015 года. Он отметил, что об этом уже осведомлены президент Болгарии Росен Плевнелиев и министр иностранных дел: "С того момента мои родители связываются с нашим посольством в Азербайджане и послом Маей Христовой. Посол обещала сделать все возможное в рамках закона. Мой отец болен, и он должен отправиться в Германию для продолжения лечения. Я не вижу своих родителей с 2015 года".

Напомним, что Георгий Николов в 2006-2015 гг. был президентом клуба "Интер".