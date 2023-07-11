Адриан Муту: "Нефтчи" достигнет больших успехов в Европе

"Моя цель – вернуть "Нефтчи" на место, которого он достоин, а именно на самую высокую позицию в Азербайджане и с честью представлять страну в Европе".

"Моя цель – вернуть "Нефтчи" на место, которого он достоин, а именно на самую высокую позицию в Азербайджане и с честью представлять страну в Европе".

Как сообщает Report, об этом новый главный тренер "Нефтчи" Адриан Муту сказал на церемонии подписания контракта с клубом.

Румынский специалист отметил, что "черно-белые" имеют самую большую и сильную фан-базу в Азербайджане: "Болельщики "Нетфчи" известны в Европе своей верностью и поддержкой. Уверен, что налажу с ними хороший контакт, ведь, что бы мы ни делали, мы делаем это ради болельщиков. Верю, что "Нефтчи" достигнет больших успехов на футбольных полях Европы".

Отметим, что между Адрианом Муту и клубом заключен двухлетний контракт.