Adidas открещивается от причастности к подкупу членов исполкома ФИФА

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Компания Adidas опровергла информацию о том, что может быть причастна к перечислению средств в тайный фонд, якобы созданный для подкупа членов исполкома ФИФА для получения права проведения чемпионата мира 2006 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания Spiegel, Германия подкупила четырех функционеров в исполкоме ФИФА, чтобы получить мундиаль. По данным издания, конкурсная комиссия в ФРГ создала специальный тайный фонд для подкупа сотрудников исполкома ФИФА. Занимавший в то время пост главы концерна Adidas Роберт Луис-Дрейфус (Louis-Dreyfus) якобы передал в этот фонд 10,3 миллиона швейцарских франков. Именно он, по версии Spiegel, был посредником при передаче денег. В общей сложности функционеры ФИФА получили 6,7 миллиона евро по сегодняшнему курсу.

"Не располагаем информацией о подобном переводе, сделанном Робертом Луис-Дрейфусом. Мы исключаем, что бизнес-транзакция была произведена компанией Adidas AG (в то время Adidas-Salomon AG)", - сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе компании Adidas.