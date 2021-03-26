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Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире "Большого шлема"

Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире "Большого шлема" Семеро азербайджанских дзюдоистов вступят сегодня в борьбу на турнире "Большого шлема", стартующем в столице Грузии - Тбилиси.
Футбол
26 марта 2021 г. 09:53
Азербайджанские дзюдоисты вступают в борьбу на турнире Большого шлема

Семеро азербайджанских дзюдоистов вступят сегодня в борьбу на турнире "Большого шлема", стартующем в столице Грузии - Тбилиси.

Как передает Report, Орудж Велизаде (60 кг) встретится с Олегом Вередыба (Украина), а Карамат Гусейнов в той же весовой категории с Родриго Лопесом (Португалия).

Яшар Наджафов (66 кг) постарается сломить сопротивление Орландо Поланко (Куба).

В соревновании среди женщин силы проверят 4 дзюдоистки. Аиша Гурбанлы и Лейла Алиева (48 кг) поборются с Марусой Стангар (Словения) и Гюлькадер Шентюрк (Турция).

Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) встретится с Анжеликой Делгадо (США), Шафаг Мамедова с Ясмин Джавадян (Великобритания).

Все наши дзюдоисты вступят в борьбу в 1/16 финала.

Отметим, что турнир "Большого шлема" завершится 27 марта. Азербайджан в турнире представлен 11 спортсменами.

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