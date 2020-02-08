29-летний футболист вернулся в команду после проблем с сердцем

Защитник "Аякса" Дейли Блинд вернулся в состав амстердамской команды.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу нидерландского клуба, футболист попал в заявку "Аякса" на матч чемпионата Нидерландов с "Утрехтом", который состоится завтра, 9 февраля.

Напомним, в конце прошлого года Блинду был диагностирован миокардит. Позднее 29-летний футболист перенёс операцию.

Блинд выступает в составе "Аякса" с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах амстердамской команды в чемпионате Нидерландов и сделал одну результативную передачу.