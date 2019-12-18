19-летний хавбек “Боруссии” Санчо побил 51-летний рекорд в чемпионате Германии

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская “Боруссия” принимала “РБ Лейпциг”.

Как передает Report со ссылкой на “OptaFranz”, встреча состоялась на стадионе “Сигнал Идуна Парк” в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Один из мячей за “Боруссию” забил полузащитник Джейдон Санчо. Таким образом, он стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 22 гола в чемпионате Германии. Санчо достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 267 дней, сообщает.

Прежний рекорд принадлежал Хорсту Коппелсу. В 1968 году он также забил 22 гола, однако на тот момент его возраст составлял 19 лет и 269 дней.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Санчо провёл 14 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.