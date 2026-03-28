18-летний игрок "Баварии" Карл дебютировал за сборную Германии

18-летний полузащитник мюнхенской "Баварии" Ленарт Карл дебютировал за взрослую сборную Германии в товарищеском матче против Швейцарии.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Санкт-Якоб Парк" в Базеле и завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Карл вышел на поле во втором тайме на 63-й минуте, заменив Лероя Сане. На тот момент сборная Германии вела со счетом 3:2.

По данным портала Sofascore, молодой хавбек получил оценку 7,4 за свою игру.

В текущем сезоне Карл провел 33 матча за "Баварию" во всех турнирах, забив восемь голов и отдав пять результативных передач.