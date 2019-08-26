145-летний английский клуб может прекратить свое существование

Клуб английской лиги 1 (третий дивизион) "Болтон" может прекратить свое существование.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sports, клуб испытывает серьезные финансовые проблемы последние несколько сезонов. Летом сорвалась сделка по продаже клуба бизнесмену Лоуренсу Бассини, и "Болтон" перешел под внешнее управление.

24 августа не состоялась еще одна сделка, и руководство Английской футбольной лиги дало клубу срок до вторника, иначе он будет ликвидирован.

Из-за крупных долгов перед началом сезона с "Болтона" сняли 12 очков. После 4 туров команда занимает предпоследнее место с результатом -11 очков (1 ничья, 3 поражения).