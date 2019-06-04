Более 12 тыс. иностранцев получили визы на финал Лиги Европы УЕФА посредством системы ASAN Viza

12 628 иностранцев получили визы в Азербайджан посредством системы ASAN Viza, чтобы посетить финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Челси" и "Арсенал" в Баку.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Для участия в финале Лиги Европы УЕФА визы в Азербайджан посредством системы ASAN Viza были предоставлены иностранцам из 117 стран мира. 42% виз на финальную игру были выданы за 10 дней до матча.