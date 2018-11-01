11 стран выдвинули кандидатуры для организации финальных игр еврокубков - СПИСОК

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ 11 стран выдвинули кандидатуры для организации финальных игр еврокубков в 2021 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, решающий матч Лиги чемпионов намерены провести Германия или Россия. Эти страны соответственно предложили одноименные арены в городах Мюнхен и Санкт-Петербург.

Финал Лиги Европы намерены провести три страны: Австрия (Вена, "Ernst Happel"), Грузия (Тбилиси, "Dinamo-Arena") и Испания (Севилья, стадион не уточнен).

Кандидатов на Суперкубок УЕФА больше. Эту игру желают организовать Беларусь (Минск, "Динамо"), Финляндия (Хельсинки, "Олимпийский"), Северная Ирландия (Белфаст, "Windsor Park") и Украина (Харьков, "Металлист"). На финал ЛЧ среди женщин претендуют Чехия (Прага, "Eden Arena") и Швеция (Гётеборг, "Qamla Ullevi").

Кандидатура не считается обязательством для проведения финального матча. Названные страны окончательные предложения вместе с книгой заказов должны представить до 15 февраля 2019 года. Национальные ассоциации свою заинтересованность в проведение финальных игр должны были высказать до 26 октября этого года.

Окончательное решение будет принято в мае или июне 2019 года на заседании Исполнительного комитета УЕФА.

Отметим, что финал Лиги Европы 2019 года состоится в Азербайджане. Назначенная на 29 мая встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе.