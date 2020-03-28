 Наверх

10 игроков "Валенсии" и 15 сотрудников заразились коронавирусом

​10 игроков "Валенсии" и 15 сотрудников заразились коронавирусом

В "Валенсии" выявлено масштабное заражение коронавирусом среди игроков и сотрудников, передает Report со ссылкой на российские СМИ. 

Как утверждает Marca, инфицированы 25 человек – 10 футболистов первой команды и 15 представителей персонала.

"Валенсия" решила не разглашать фамилии заразившихся COVID-19, чтобы не вторгаться в частную жизнь людей.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в клубе заразились 5 человек. Три игрока – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя - признались в том, что больны. 

Позже стало известно про 35% положительных тестов на коронавирус, причем все случаи – бессимптомные.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!