1/8 финала Лиги чемпионов: Уверенная победа «Монако» и хладнокровие «Байера»

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Накануне вечером состоялись первые матчи четвертого игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2014-2015.

Как сообщает Report, футбольный клуб "Монако", выступающий в чемпионате Франции, нанес гостевое поражение лондонскому "Арсеналу".

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 (1:0) в пользу "Монако". В его составе отличились Жоффре Кондогбиа (38-я минута), Димитар Бербатов (53) и Янник Оеррейра-Карраско (90+4). Гол в составе "Арсенала" провел Алекс Окслейд-Чемберлен (90+1).

Ответный матч пройдет 17 марта в Монако.

В то же время немецкий футбольный клуб "Байер" добился домашней победы над испанским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в ночь на четверг по московскому времени, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Байера". Гол в его составе провел Хакан Чалханолглу (57-я минута).

Ответный матч пройдет 17 марта в Мадриде.