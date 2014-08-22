"Нефтчи" проиграл "Партизану"

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В рамках первого раунда стадии плей-офф Лиги Европы состоялся матч между белградским «Партизаном» и бакинским «Нефтчи».

Как сообщает Report, матч начался с массивных атак бакинского клуба, в результате чего уже на 2-й минуте в ворота «Партизана» был забит гол, однако судья из Турции Хучейн Гёчек отменил взятие ворот из-за оффсайда. Тем не менее, на 11-й минуте после розыгрыша на правом фланге бразильский легионер Денис Сильва забил первый мяч.

На 17-й минуте Денис Сильва забил второй гол с розыгрыша углового.

В результате ошибок в обороне "Нефтчи" на 29-й минуте матча Денис Сильва забил третий гол, однако мяч в этот раз залетел в собственные ворота.

На 32-й минуте счет был сравнян после того, как черногорский легионер «Партизана» Петар Грбич забил гол, перекинув мяч через вратаря бакинской команды.

Окончательный счет был установлен на 69-й минуте. Неудачная попытка защитника Эльвина Юнусзаде вывести мяч из штрафной привела ко второму автоголу в матче. Таким образом, «Партизан» выиграл у «Нефтчи» со счетом 3-2.

Следующий матч состоится 28 августа в Баку. Для выхода в групповую стадию турнира, «Нефтчи» достаточно одержать победу с минимальным счетом.