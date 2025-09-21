В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принимают участие 2 тыс. волонетров

В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку принимают участие 2 тыс. волонтеров.

Как сообщает Report, сферы их деятельности охватывают различные направления, в том числе СМИ, аккредитация, протокол, обслуживание зрителей, безопасность и другие направления.

В числе волонтеров - студенты, молодые специалисты, представители различных профессий.

Всего для участия в организации гонки в качестве волонтеров зарегистрировались 31 тысяча человек.

Отметим, что основная гонка Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.