В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" принимают участие 2 тыс. волонетров
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 10:54
В организации Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку принимают участие 2 тыс. волонтеров.
Как сообщает Report, сферы их деятельности охватывают различные направления, в том числе СМИ, аккредитация, протокол, обслуживание зрителей, безопасность и другие направления.
В числе волонтеров - студенты, молодые специалисты, представители различных профессий.
Всего для участия в организации гонки в качестве волонтеров зарегистрировались 31 тысяча человек.
Отметим, что основная гонка Гран-при Азербайджана стартует сегодня в 15:00.
