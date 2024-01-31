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В Малайзии намерены вернуться в календарь Формулы-1

В Малайзии намерены вернуться в календарь Формулы-1 Государственная нефтяная компания Малайзии Petronas надеется вернуть Гран-при Формулы-1 в страну начиная с 2026 года.
Формула 1
31 января 2024 г. 15:01
В Малайзии намерены вернуться в календарь Формулы-1

Государственная нефтяная компания Малайзии Petronas надеется вернуть Гран-при Формулы-1 в страну начиная с 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Гран-при Малайзии присутствовал в календаре Формулы-1 в период с 1999 по 2017 год. Формула-1 ушла из страны из-за снижения продаж билетов и роста затрат на проведение мероприятия. Соревнования проходили на трассе "Сепанг".

В настоящий момент на трассе продолжают проводиться гонки MotoGP и другие автоспортивные мероприятия.

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Версия на английском языке Motor racing-Petronas aiming to bring back Malaysian Formula 1 GP in 2026
Версия на азербайджанском языке Malayziyada növbəti dəfə "Formula 1" yarışı keçirilə bilər

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