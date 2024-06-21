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В Испании стартует десятый этап сезона "Формулы-1"

В Испании стартует десятый этап сезона "Формулы-1" Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.
Формула 1
21 июня 2024 г. 01:49
В Испании стартует десятый этап сезона Формулы-1

Программа десятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Испании - стартует в пятницу.

Как передает Report, соревнования пройдут на автодроме "Барселона-Каталунья".

Борьба за победу в гонках становится плотнее, преимущество нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл" уже не столь очевидно, как на старте чемпионата. "Макларен" и "Феррари" уже на равных соперничают с трехкратным чемпионом мира. Правда, последняя команда провалила предыдущий этап в Канаде - оба ее гонщика сошли с дистанции. Но в Барселону "Феррари" привезла обновления болида, которые должны помочь ей вернуться в борьбу за первое место. В личном зачете Ферстаппен сохраняет солидный отрыв: монегаска Шарля Леклера ("Феррари") он опережает на 56 очков, британца Ландо Норриса ("Макларен") - на 63.

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