В ходе основной гонки "Формулы 2" произошла авария
Формула 1
- 21 сентября, 2025
- 11:19
В ходе основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку произошла авария.
Как сообщает Report, один из болидов, которым управлял Мартиниус Стенсхорн из команды Trident, врезался в ограждение.
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится сегодня.
