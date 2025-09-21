Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В ходе основной гонки "Формулы 2" произошла авария

    В ходе основной гонки Формулы 2 произошла авария

    В ходе основной гонки Гран-при Азербайджана "Формулы 2" в Баку произошла авария.

    Как сообщает Report, один из болидов, которым управлял Мартиниус Стенсхорн из команды Trident, врезался в ограждение.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится сегодня.

    "Formula 2": Bakıdakı əsas yarışda qəza baş verib
    Crash occurs during Formula 2 feature race in Baku

    Фото

