    "Formula 2": Bakıdakı əsas yarışda qəza baş verib

    Formula 1
    • 21 sentyabr, 2025
    • 11:14
    Formula 2: Bakıdakı əsas yarışda qəza baş verib

    Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında qəza baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bolidlərdən biri səddə dəyib.

    "Trident" komandasından Martinius Stenşorn uğursuzluqla üzləşib. Onun avtomobili trasdan götürülüb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.

    В ходе основной гонки "Формулы 2" произошла авария
    Foto
    Crash occurs during Formula 2 feature race in Baku

