"Formula 2": Bakıdakı əsas yarışda qəza baş verib
Formula 1
- 21 sentyabr, 2025
- 11:14
Bakıda təşkil olunan "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin əsas yarışında qəza baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bolidlərdən biri səddə dəyib.
"Trident" komandasından Martinius Stenşorn uğursuzluqla üzləşib. Onun avtomobili trasdan götürülüb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi bu gün başa çatacaq.
