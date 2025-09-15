В Центре униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана работают более 140 волонтеров
Формула 1
- 15 сентября, 2025
- 15:54
В Центре униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана Формулы-1 работают более 140 волонтеров.
Как сообщает Report, об этом заявила главный менеджер по человеческим ресурсам операционной компании Baku City Circuit Ламия Шахмамедова.
По ее словам, для участия в программе волонтеров на Формуле-1 зарегистрировались 31 тыс. человек.
"16 тыс. были приглашены на собеседование, и около 2 тыс. из них были отобраны для гонки в Баку", - сказала она.
Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября.
