    В Центре униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана работают более 140 волонтеров

    Формула 1
    • 15 сентября, 2025
    • 15:54
    В Центре униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана работают более 140 волонтеров

    В Центре униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана Формулы-1 работают более 140 волонтеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила главный менеджер по человеческим ресурсам операционной компании Baku City Circuit Ламия Шахмамедова.

    По ее словам, для участия в программе волонтеров на Формуле-1 зарегистрировались 31 тыс. человек.

    "16 тыс. были приглашены на собеседование, и около 2 тыс. из них были отобраны для гонки в Баку", - сказала она.

    Отметим, что Гран-при Азербайджана состоится 19-21 сентября.

    Формула 1 Гран-при Азербайджана волонтеры
    Azərbaycan Qran-prisi: Uniforma və Akkreditasiya Mərkəzində 140-dan çox könüllü çalışır
    Over 140 volunteers working at F1 accreditation center in Baku

    Лента новостей