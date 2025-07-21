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В Баку завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

В Баку завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 16:21 В Баку успешно завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Формула 1
21 июля 2025 г. 16:47
В Баку завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана Формулы-1

В Баку успешно завершился очередной этап волонтерской программы Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

В этом году всего за 48 часов поступило более 31 тыс. заявок на участие в волонтерской программе. Из них около 16 тыс. кандидатов успешно заполнили заявки и приняли участие в этапе собеседования.

В течение 8 недель в рамках собеседований состоялись сотни встреч, и кандидаты были оценены по различным направлениям. Результаты этапа собеседований в ближайшие дни будут размещены в личных кабинетах кандидатов.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоится 19-21 сентября.

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