Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

    Формула 1
    • 18 сентября, 2025
    • 19:23
    В Баку состоялось мероприятие Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности

    В Баку состоялось мероприятие под названием "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности".

    Как передает Report, вечер организован посольством Бельгии в Азербайджане.

    Официальную часть открыл посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон, выступив с приветственным словом.

    "Прежде всего хочу выразить признательность Азербайджану - стране, которая принимает у себя одно из важнейших событий в мире автоспорта - Гран-при Формулы-1. Сегодня здесь собрались друзья из Азербайджана и Бельгии, объединенные общей страстью к спорту - но не к любому, а к спорту, основанному на инженерном мастерстве, технологических инновациях и высокой точности. Формула-1 - это уникальное сочетание науки и скорости. Бельгия гордится своим вкладом в развитие этого спорта. Как и Азербайджану, нам выпала честь ежегодно принимать Гран-при на одной из самых легендарных трасс в истории Формулы-1", - отметил дипломат.

    После торжественного открытия встреча продолжилась панельной дискуссией, в рамках которой участники обсудили роль инноваций, технологий и международного сотрудничества в развитии автоспорта.

    В качестве спикеров выступили резервный пилот команды Aston Martin - Стоффель Вандорн; бывший пилот Формулы-1, глава Академии пилотов Ferrari, заместитель директора команды Skuderia Ferrari - Жером Д`Амброзио; бельгийский инженер Формулы-1, спортивный директор команды Williams Racing Formula One - Свен Смитс; исполнительный директор Racing Force Group - Стефан Коэн; юрист, стюард Формулы-1 - Лоик Бакелейн.

    В ходе панельной дискуссии спикеры отметили, что Бельгия является родиной передовых компаний и исследовательских институтов, которые вносят свой вклад в развитие спорта - будь то с помощью передовых материалов, точного машиностроения или решений для устойчивой мобильности.

    Участники мероприятия подчеркнули, что бельгийский опыт в области аэродинамики, анализ данных и высокопроизводительность производства играют важную роль в инновационной экосистеме, которая поддерживает Формулу-1, превращая страну в тихую, но мощную силу за кулисами мирового спортивного шоу.

    Формула 1 Баку посол Бельгии Стоффель Вандорн автоспорт

    Последние новости

    19:55

    Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательства

    Бизнес
    19:53

    Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины

    В регионе
    19:51

    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Инфраструктура
    19:48

    В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

    В регионе
    19:42

    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Бизнес
    19:31

    Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

    В регионе
    19:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

    Формула 1
    19:13

    Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатов

    Происшествия
    19:13

    В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО-7

    Другие страны
    Лента новостей