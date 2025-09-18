В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

В Баку состоялось мероприятие под названием "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности".

Как передает Report, вечер организован посольством Бельгии в Азербайджане.

Официальную часть открыл посол Бельгии в Азербайджане Жюльен де Фрепон, выступив с приветственным словом.

"Прежде всего хочу выразить признательность Азербайджану - стране, которая принимает у себя одно из важнейших событий в мире автоспорта - Гран-при Формулы-1. Сегодня здесь собрались друзья из Азербайджана и Бельгии, объединенные общей страстью к спорту - но не к любому, а к спорту, основанному на инженерном мастерстве, технологических инновациях и высокой точности. Формула-1 - это уникальное сочетание науки и скорости. Бельгия гордится своим вкладом в развитие этого спорта. Как и Азербайджану, нам выпала честь ежегодно принимать Гран-при на одной из самых легендарных трасс в истории Формулы-1", - отметил дипломат.

После торжественного открытия встреча продолжилась панельной дискуссией, в рамках которой участники обсудили роль инноваций, технологий и международного сотрудничества в развитии автоспорта.

В качестве спикеров выступили резервный пилот команды Aston Martin - Стоффель Вандорн; бывший пилот Формулы-1, глава Академии пилотов Ferrari, заместитель директора команды Skuderia Ferrari - Жером Д`Амброзио; бельгийский инженер Формулы-1, спортивный директор команды Williams Racing Formula One - Свен Смитс; исполнительный директор Racing Force Group - Стефан Коэн; юрист, стюард Формулы-1 - Лоик Бакелейн.

В ходе панельной дискуссии спикеры отметили, что Бельгия является родиной передовых компаний и исследовательских институтов, которые вносят свой вклад в развитие спорта - будь то с помощью передовых материалов, точного машиностроения или решений для устойчивой мобильности.

Участники мероприятия подчеркнули, что бельгийский опыт в области аэродинамики, анализ данных и высокопроизводительность производства играют важную роль в инновационной экосистеме, которая поддерживает Формулу-1, превращая страну в тихую, но мощную силу за кулисами мирового спортивного шоу.