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В Баку проходит итоговое заседание Генеральной ассамблеи FIA

В Баку проходит итоговое заседание Генеральной ассамблеи FIA В Центре Гейдара Алиева проходит ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA).
Формула 1
8 декабря 2023 г. 11:57
В Баку проходит итоговое заседание Генеральной ассамблеи FIA

В Центре Гейдара Алиева проходит ежегодное итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации (FIA).

Как сообщает Report, на мероприятии выступили президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров и другие официальные лица.

Анар Алакбаров рассказал о важности организации Генеральной ассамблеи FIA и церемонии награждения в Баку. По его словам, целью подобных мероприятий является повышение интереса общественности к автоспорту, просвещение всех участников дорожного движения в Азербайджане в вопросах безопасной, устойчивой и доступной мобильности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFIA Baş Assambleyasının Bakıda yekun iclası keçirilir

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