Турецкие тяжелоатлеты наблюдают за Формулой-1

Находящиеся в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева члены сборной Турции по тяжелой атлетике наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
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Он поделился совместной фотографией со спортсменками Нурай Гюнгёр и Джансу Бекташ - золотыми призерами чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване и серебряным призером чемпионата Гамзе Алтун.
Джансу Бекташ также опубликовала видео в своем аккаунта в Instagram.
Отметим, что основное соревнование Гран-при Азербайджана состоится 30 апреля.