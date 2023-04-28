Турецкие тяжелоатлеты наблюдают за Формулой-1

Находящиеся в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева члены сборной Турции по тяжелой атлетике наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Находящиеся в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева члены сборной Турции по тяжелой атлетике наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report , об этом член правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов написал на своей странице в соцсети.

Он поделился совместной фотографией со спортсменками Нурай Гюнгёр и Джансу Бекташ - золотыми призерами чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване и серебряным призером чемпионата Гамзе Алтун.

Джансу Бекташ также опубликовала видео в своем аккаунта в Instagram.

Отметим, что основное соревнование Гран-при Азербайджана состоится 30 апреля.