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Турецкие тяжелоатлеты наблюдают за Формулой-1

Турецкие тяжелоатлеты наблюдают за Формулой-1 Находящиеся в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева члены сборной Турции по тяжелой атлетике наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Формула 1
28 апреля 2023 г. 13:45
Турецкие тяжелоатлеты наблюдают за Формулой-1

Находящиеся в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева члены сборной Турции по тяжелой атлетике наблюдают за Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report, об этом член правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов написал на своей странице в соцсети.

Он поделился совместной фотографией со спортсменками Нурай Гюнгёр и Джансу Бекташ - золотыми призерами чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване и серебряным призером чемпионата Гамзе Алтун.

Джансу Бекташ также опубликовала видео в своем аккаунта в Instagram.

Отметим, что основное соревнование Гран-при Азербайджана состоится 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli ağırlıqqaldıranlar "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisini izləyirlər - VİDEO

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