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    T-VINE: Баку стал одной из самых узнаваемых площадок "Формулы 1"

    Формула 1
    • 19 сентября, 2026
    • 16:34
    T-VINE: Баку стал одной из самых узнаваемых площадок Формулы 1

    Бакинская городская трасса за десять лет превратилась в одну из самых ярких, узнаваемых и непредсказуемых площадок "Формулы 1", где скоростные участки соседствуют с узкими поворотами у средневековых крепостных стен.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье британского издания T-VINE, посвященной десятилетию гонок "Формулы 1" в столице Азербайджана.

    Издание отмечает, что в конце сентября быстрейшие пилоты мира вновь выйдут на зрелищные улицы Баку в рамках Гран-при Азербайджана.

    Основная гонка состоится в субботу, 26 сентября, - на день раньше традиционного воскресного времени. Расписание всего гоночного уик-энда перенесли в знак уважения к отмечаемому 27 сентября в Азербайджане Дню памяти.

    В 2026 году исполняется десять лет с момента первого появления "Формулы 1" в Баку. В 2016 году город принял Гран-при Европы, а уже со следующего сезона этап стал проводиться под названием Гран-при Азербайджана.

    "Бакинская городская трасса протяженностью 6 км стала одной из самых самобытных площадок "Формулы 1", - подчеркивается в статье.

    Маршрут проходит через центр азербайджанской столицы - мимо исторического Ичеришехер и вдоль набережной Каспийского моря. Пилоты преодолевают чрезвычайно узкий участок возле средневековых крепостных стен Баку, после чего разгоняются на 2,2-километровом скоростном отрезке - одном из самых длинных в "Формуле 1", проходимых с полностью нажатой педалью газа.

    Как отмечает T-VINE, сочетание узких поворотов, высоких скоростей и расположенных вплотную к трассе отбойников обеспечило Баку репутацию места драматичных и непредсказуемых гонок. За свою относительно короткую историю азербайджанский этап запомнился зрелищными и неожиданными результатами.

    На предстоящий Гран-при Азербайджана лидером личного зачета прибудет пилот Mercedes Кими Антонелли. В нынешнем сезоне 20-летний гонщик одержал восемь побед и набрал 292 очка.

    После победы на Гран-при Испании в Мадриде Антонелли опережает своего напарника по команде Джорджа Расселла на 81 очко.

    В Баку также вернется действующий победитель азербайджанского этапа Макс Ферстаппен. В 2025 году он стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всей гонки.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1
    T-VINE: Bakı "Formula 1"in ən tanınmış məkanlarından birinə çevrilib
    T-VINE: Baku became one of most recognizable Formula 1 venues

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