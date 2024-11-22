СМИ: "Формула-1" готовится принять новую команду в 2026 году

В чемпионате мира Формулы 1 с 2026 года количество участвующих команд увеличится.

Команда Майкла Андретти примет участие в чемпионате мира в классе "Формулы-1" в 2026 году, таким образом, число конюшен, участвующих в гонках, впервые достигнет 11.

Как передает Report, об этом сообщает портал RacingNews365 со ссылкой на собственные источники.

"Ф1 все-таки готовится принять одиннадцатую команду, начиная с сезона 2026 года, когда вступит в силу новый технический регламент", - сообщает портал.

Отмечается, что стороны близки к достижению соглашения, и официальное заявление ожидается в ближайшее время. Точное название новой команды пока неизвестно.

Таким образом, несмотря на первоначальное сопротивление, Ф1 согласилась на расширение пелотона и появление второй американской команды.