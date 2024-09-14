О нас

Шарль Леклер: Трасса в Баку – одна из моих любимых

Шарль Леклер: Трасса в Баку – одна из моих любимых Трасса в Баку - одна из моих самых любимых в календаре сезона, мне она действительно нравится.
Формула 1
14 сентября 2024 г. 18:08
Шарль Леклер: Трасса в Баку – одна из моих любимых

Трасса в Баку - одна из моих самых любимых в календаре сезона, мне она действительно нравится.

Как передает Report, об этом заявил пилот Ferrari Шарль Леклер, выступая на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Он вспомнил, как попал в аварию на первом свободном заезде: "Выходные начались нелегко. Но это не сказалось на моей уверенности, ведь я знал, что темп у нас есть. Для меня важно было в квалификации постараться не зацепить барьеры, а на своем последнем круге я решил немного прибавить и смог показать отличное время. Машина оставила отличное впечатление, всё сложилось замечательно, и я очень рад, что завоевал поул".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şarl Lekler: Bakı ən sevdiyim traslardan biridir

Другие новости из категории

Гонщик Макларена: У нас есть шанс побороться за победу на Гран-при Азербайджана 
Гонщик "Макларена": У нас есть шанс побороться за победу на Гран-при Азербайджана 
14 сентября 2024 г. 18:47
Гран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
ФотоГран-при Азербайджана: Леклер выиграл квалификацию в Баку четвертый год подряд
14 сентября 2024 г. 17:07
Формула 2: Джошуа Дюрксену вручена награда
Формула 2: Джошуа Дюрксену вручена награда
14 сентября 2024 г. 15:42
В Баку стартовал спринт Формулы 2
ФотоВ Баку стартовал спринт "Формулы 2"
14 сентября 2024 г. 14:15
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
Гран-при Азербайджана: В третьем свободном заезде лучшим стал Джордж Рассел
14 сентября 2024 г. 13:35
Окон столкнулся с техническими проблемами на свободной практике в Баку
Окон столкнулся с техническими проблемами на свободной практике в Баку
14 сентября 2024 г. 13:01
В Баку состоялся концерт Уилла Смита
ФотоВ Баку состоялся концерт Уилла Смита
14 сентября 2024 г. 11:46
Ферстаппен: Вторая тренировка в пятницу была сложной
Ферстаппен: Вторая тренировка в пятницу была сложной
14 сентября 2024 г. 11:44
Пилот Ferrari надеется на успешную квалификацию в субботу в Баку
Пилот Ferrari надеется на успешную квалификацию в субботу в Баку
14 сентября 2024 г. 11:10
Турецкий журналист: Формула-1 в Баку организована прекрасно
Турецкий журналист: Формула-1 в Баку организована прекрасно
14 сентября 2024 г. 10:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi