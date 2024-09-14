Шарль Леклер: Трасса в Баку – одна из моих любимых

Трасса в Баку - одна из моих самых любимых в календаре сезона, мне она действительно нравится.

Трасса в Баку - одна из моих самых любимых в календаре сезона, мне она действительно нравится.

Как передает Report, об этом заявил пилот Ferrari Шарль Леклер, выступая на Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку.

Он вспомнил, как попал в аварию на первом свободном заезде: "Выходные начались нелегко. Но это не сказалось на моей уверенности, ведь я знал, что темп у нас есть. Для меня важно было в квалификации постараться не зацепить барьеры, а на своем последнем круге я решил немного прибавить и смог показать отличное время. Машина оставила отличное впечатление, всё сложилось замечательно, и я очень рад, что завоевал поул".

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.