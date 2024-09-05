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Ряд основных дорог в Баку будут открыты во время Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ряд основных дорог в Баку будут открыты во время Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 09:12
Формула 1
5 сентября 2024 г. 09:26
Ряд основных дорог в Баку будут открыты во время Гран-при Азербайджана Формулы-1

В период проведения Гран-при Азербайджана гонок "Формулы-1" некоторые основные дороги в Баку будут открыты для транспорта.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit..

В частности, нижеупомянутые въездные и выездные участки автодрома будут открыты для движения транспорта в определенные часы с 9 по 12 сентября.

Точки въезда:

От Сальянского шоссе в направлении проспекта Нефтяников и круга Азнефть

От улицы Лермонтова в сторону улицы 50-летия ООН и улицы Истиглалият

От улицы С.Вургуна в направлении улицы У.Гаджибейли и проспекта Бюльбюля

От проспекта Бюльбюля в направлении улицы Хагани и проспекта Нефтяников

От пересечения улиц Низами и Пушкина в направлении улицы Хагани

Точки выезда:

От проспекта Нефтяников в направлении Бакинского морского порта, Port Baku Mall и Crescent Mall

От улицы Истиглалият в направлении проспекта Азербайджана

От проспекта Нефтяников в сторону Азнефти, Dəniz Mall и Сальянского шоссе.

Так, 9-11 сентября с 07:00 до 09:00 утра и с 18:00 до 20:00 движение транспорта по вышеупомянутым дорогам будет свободным. 12 сентября указанные дороги будут открыты с 07:00 до 09:00 и с 20:00 до 22:00.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1"ə görə bağlanan bəzi əsas yollar əhalinin istifadəsi üçün açılacaq

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