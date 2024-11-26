Руководство "Формулы-1" включило команду Cadillac в число участников турнира в 2026 году

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 достигло принципиального соглашения с компанией General Motors о включении новой команды в число участников турнира с 2026 года.

Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 достигло принципиального соглашения с компанией General Motors о включении новой команды в число участников турнира с 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Команда будет называться Cadillac и станет 11-й в чемпионате.

"General Motors - это огромный мировой бренд и мощный лидер в мире производителей оборудования. Я поддерживаю усилия, предпринимаемые Международной автомобильной федерацией (FIA), Формулой-1 и General Motors по диалогу о продвижении и включении команды в стартовую решетку чемпионата мира 2026 года. Все стороны, включая FIA, продолжат совместную работу, чтобы обеспечить развитие процесса", - заявил президент FIA Мохаммед бен Сулайем.

Напомним, что последний раз число команд "Формулы-1" менялось в 2016 году. Тогда 10-м участником чемпионата стала американская команда Haas. Лидером по числу побед в Кубке конструкторов является итальянская команда Ferrari (16 трофеев).