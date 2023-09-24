"Ред Булл" досрочно выиграла Кубок конструкторов Формулы-1

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Японии.

Как передает Report , соревнования прошли на автодроме "Судзука".

Нидерландец одержал 13-ю победу в сезоне-2023. Вторым финишировал гонщик "Макларен" Ландо Норрис (отставание +19,387), на третьей строчке — его партнер по команде Оскар Пиастри (+36,494).

"Ред Булл" с 623 очками досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023. Ближайший преследователь "быков", "Мерседес" отстает на 318 очков и потерял теоретические шансы на выход на первое место.

"Ред Булл" стал обладателем Кубка конструкторов во второй раз подряд и в шестой раз в истории.

Лидером личного зачета является Макс Ферстаппен, у него 400 очков. Второе место занимает его партнер по "Ред Булл" Серхио Перес, у которого 223 очка. Ферстаппен может стать трехкратным чемпионом Формулы-1 на следующем этапе, который пройдет в Катаре с 6 по 8 октября.