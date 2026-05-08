    • 08 мая, 2026
    • 11:35
    Азербайджан и Беларусь проведут заседание МПК в Минске в июне

    Азербайджан и Беларусь проведут очередное заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в следующем месяце.

    Как передает Report, об этом сегодня журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

    По словам дипломата, заседание пройдет 2-3 июня в Минске.

    Напомним, что 15-е заседание Межправкомиссии состоялось 28 октября 2025 года в городе Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

    Дмитрий Пиневич Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-белорусские отношения
