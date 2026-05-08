Азербайджан и Беларусь проведут заседание МПК в Минске в июне

Азербайджан и Беларусь проведут очередное заседание Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству в следующем месяце.

Как передает Report, об этом сегодня журналистам заявил посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич.

По словам дипломата, заседание пройдет 2-3 июня в Минске.

Напомним, что 15-е заседание Межправкомиссии состоялось 28 октября 2025 года в городе Баку. Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является заместитель премьер-министра Самир Шарифов.