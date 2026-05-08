İyunda Minskdə Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının iclası keçiriləcək
Biznes
- 08 may, 2026
- 11:43
Azərbaycan və Belarus arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclası gələn ay keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə bu gün Belarusun Azərbaycandakı səfiri Dmitri Pineviç jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Diplomatın sözlərinə görə, iclas iyunun 2-3-də Minskdə keçiriləcək.
Xatırladaq ki, Hökumətlərarası Komissiyanın 15-ci iclası 2025-ci il oktyabrın 28-də Bakı şəhərində keçirilib. Komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri Baş nazirin müavini Samir Şərifovdur.
Son xəbərlər
12:35
Foto
Köç karvanı Ağdam şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:35
"Neftçi"nin qadınlardan ibarət 3x3 basketbol komandası Dünya Seriyasında yarımfinala yüksəlibKomanda
12:33
"Zirə"nin baş məşqçisi Rəşad Sadıqov: "Sabah" mövsüm ərzində möhtəşəm oyun nümayiş etdirib"Futbol
12:28
Foto
AMADA və Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsi yeni Antidopinq Məcəlləsini müzakirə edibFərdi
12:27
Bolqarıstan Parlamenti Rumen Radevin Baş nazir postuna namizədliyini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:23
Lalə Süleymanova: Musiqili Teatra məni qəbul etmədilər ki, səsim yoxdurİncəsənət
12:21
Azərbaycan Kubokunun 30 finalını tribunalardan 289 463 tamaşaçı izləyibFutbol
12:20
ADY Yevlax–Bərdə xəttində əsaslı təmir işlərinə başlayırİnfrastruktur
12:19