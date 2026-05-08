    В Великобритании заявили о третьем случае заражения хантавирусом

    В Великобритании заявили о третьем случае заражения хантавирусом

    Третий случай заражения хантавирусом подтверждено у граждан Великобритании с круизного лайнера MV Hondius.

    Как передает Report, об этом сообщают британские медиа со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).

    "У двух граждан Великобритании подтверждено заражение хантавирусом, еще один случай подозревается на территории острова Тристан-да-Кунья", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что власти Великобритании готовятся к прибытию лайнера MV Hondius на Тенерифе в воскресенье.

    "В настоящее время ни у одного из находящихся на борту британских граждан симптомы не наблюдаются, за ними ведется тщательное наблюдение", - уточнили в агентстве.

    Всемирная организаци здравоохранения ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на лайнере. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.

