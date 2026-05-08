Юрий Рудь: С начала войны в Украине погибли более 17,4 тыс. мирных жителей

С начала войны в Украине (с февраля 2022 года - ред.) погибли более 17,4 тыс. мирных жителей, свыше 43 тыс. гражданских получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Юрий Рудь на полях международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

По его словам, среди погибших - более 700 детей, еще свыше 2,4 тыс. детей получили ранения.

Рудь также заявил, что в результате боевых действий повреждено более 320 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, из них более 263 тыс. составляют жилые дома, свыше 5 тыс. - образовательные учреждения и более 1,4 тыс. - медицинские объекты.