Расселл выиграл Гран-при Сингапура "Формулы 1", "Макларен" стал обладателем Кубка конструкторов

Британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Сингапура.

Как сообщает Report, второе место занял представитель Нидерландов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл". Британец Ландо Норрис из "Макларен" замкнул тройку лучших.

Кроме того, британская команда "Макларен" досрочно стала победителем Кубка конструкторов. Этого удалось достичь благодаря тому, что Норрис пришел к финишу третьим, и тем самым гарантировал для своей команды титул за шесть гонок до конца сезона.

Для "Макларена" это второй титул подряд, в прошлом сезоне команда завоевала трофей впервые с 1998 года. Теперь на счету коллектива 10 побед в Кубке конструкторов, "Макларен" вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя "Уильямс" (9). Лидирует "Феррари" с 16 титулами.

Следующий этап Гран-при пройдет в Остине (штат Техас, США) с 17 по 19 октября.