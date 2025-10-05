İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    Formula 1
    • 05 oktyabr, 2025
    • 18:36
    Rassel Formula 1 üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub

    "Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisində qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci yeri "Red Bull"u təmsil edən niderlandlı Maks Ferstappen tutub.

    İlk "üçlüy"ü "McLaren"i təmsil edən britaniyalı Lando Norris tamamlayıb.

    Qran-prinin növbəti mərhələsi oktyabrın 17-dən 19-dək ABŞ-nin Texas ştatının Ostin şəhərində keçiriləcək.

