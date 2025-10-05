Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
- 05 oktyabr, 2025
- 18:36
"Mercedes" komandasının britaniyalı pilotu Corc Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisində qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, ikinci yeri "Red Bull"u təmsil edən niderlandlı Maks Ferstappen tutub.
İlk "üçlüy"ü "McLaren"i təmsil edən britaniyalı Lando Norris tamamlayıb.
Qran-prinin növbəti mərhələsi oktyabrın 17-dən 19-dək ABŞ-nin Texas ştatının Ostin şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
18:40
Boks üzrə qızıl medalın sahibi: "MDB Oyunları mənə böyük təcrübə qazandırıb"Fərdi
18:36
Rassel "Formula 1" üzrə Sinqapur Qran-prisinin qalibi olubFormula 1
18:30
Rubio: Qəzza planına Fələstin texnokratik hökumətinin yaradılması daxildirDigər ölkələr
18:23
Moldovada hakim partiya parlament seçkilərində 50,20% səs toplayıbDigər ölkələr
18:12
III MDB Oyunları: Azərbaycan boksçuları yarışı 24 medalla başa vurublarFərdi
18:10
Etirazçılar Tbilisidə mədəni irs obyektlərinə ziyan vurublarRegion
18:02
Trampdan "HƏMAS"a xəbərdarlıq: "Hakimiyyəti ötürməkdən imtina edərsə, tamamilə məhv olunacaq"Xarici siyasət
17:59
Suriya DİN: Parlament seçkiləri qanunu pozuntusu olmadan keçirilirDigər ölkələr
17:47