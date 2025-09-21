Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

Президент Руанды Поль Кагаме вместе с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку.

Как сообщает Report, они находятся в зоне "Паддок" и будут наблюдать за финальным заездом.

Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.