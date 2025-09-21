Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

    Президент Руанды прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1

    Президент Руанды Поль Кагаме вместе с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым прибыл на место проведения Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в Баку.

    Как сообщает Report, они находятся в зоне "Паддок" и будут наблюдать за финальным заездом.

    Отметим, что основная гонка "Формулы 1" стартует в 15:00.

