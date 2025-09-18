Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пилоты Alpine попробовали себя в национальной кулинарии Азербайджана

    • 18 сентября, 2025
    • 19:11
    Пилоты Alpine попробовали себя в национальной кулинарии Азербайджана

    В преддверии гоночного уикенда в Баку пилоты команды Alpine Франко Колапинто и Пьер Гасли решили решили познакомиться поближе с азербайджанской кухней, приготовив самостоятельно кутабы.

    Как сообщает Report, сцены с участием пилотов были сняты у футкорта в паддоке Гран-при Азербайджана. Там для гостей была организована зона, где можно было не только попробовать местные блюда, но и увидеть процесс их приготовления. Видео с Колапинто и Гасли быстро набрали популярность в соцсетях, собрав множество комментариев болельщиков со всего мира.

    Франко Колапинто отнесся к задаче с полной серьезностью: он явно волновался, тщательно лепил кутаб, а после удачной попытки - не скрывал радости и даже аплодировал себе. Пьер Гасли же подошел к кулинарному опыту с юмором: его лепешка получилась менее "традиционной формы", но сам гонщик заметил с улыбкой: "Кто вообще сказал, что она должна быть круглой?".

    После готовки пилоты угостили кутабами коллег и гостей. Судя по реакции аргентинского журналиста Хуана Фоссароли, блюдо в исполнении гонщиков вышло на удивление вкусным.

