    Пилот Mercedes: Второй день Гран-при Азербайджана обещает быть напряженным

    Формула 1
    • 20 сентября, 2025
    • 10:59
    Пилот Mercedes: Второй день Гран-при Азербайджана обещает быть напряженным

    Пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли заявил, что второй день Гран-при Азербайджана в Баку обещает быть крайне напряженным.

    Как сообщает Report, об этом гонщик заявил журналистам.

    "Второй день будет напряженным. Я стараюсь постепенно набирать темп на городской трассе. Думаю, мы сможем побороться и в квалификации. Несмотря на скорость Ferrari и McLaren, верю, что мы способны показать конкурентный результат", - отметил молодой гонщик, оценивая первые свободные заезды.

    Сегодня в рамках гоночного уик-энда пройдут третья тренировка и квалификация. Основная гонка состоится 21 сентября.

