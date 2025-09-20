Пилот Mercedes: Второй день Гран-при Азербайджана обещает быть напряженным

Пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли заявил, что второй день Гран-при Азербайджана в Баку обещает быть крайне напряженным.

Как сообщает Report, об этом гонщик заявил журналистам.

"Второй день будет напряженным. Я стараюсь постепенно набирать темп на городской трассе. Думаю, мы сможем побороться и в квалификации. Несмотря на скорость Ferrari и McLaren, верю, что мы способны показать конкурентный результат", - отметил молодой гонщик, оценивая первые свободные заезды.

Сегодня в рамках гоночного уик-энда пройдут третья тренировка и квалификация. Основная гонка состоится 21 сентября.