İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Mercedes" pilotu Bakıdakı yarışda ikinci günün gərgin keçəcəyini düşünür

    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 10:42
    Mercedes pilotu Bakıdakı yarışda ikinci günün gərgin keçəcəyini düşünür

    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin ikinci günü çox gərgin keçəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Mercedes"in pilotu Andre Kimi Antonelli açıqlama verib.

    Gənc sürücü ötəngünkü ilk sərbəst yürüşləri özü üçün müsbət qiymətləndirib:

    "Növbəti gün hər şey gərgin olacaq. Şəhər trasında tempi addım-addım qurmağa çalışıram. Düşünürəm ki, biz də sıralama turunda mübarizədə ola biləcəyik. "Ferrari" və "Maklaren"in sürətli tempinə baxmayaraq, iddialı çıxış edə biləcəyimizə inanıram".

    Qeyd edək ki, bu gün "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində üçüncü sərbəst yürüş və sıralama turu keçiriləcək. Əsas yarış sentyabrın 21-də baş tutacaq.

    Formula 1 formula 2 Azərbaycan Qran-prisi
    Пилот Mercedes: Второй день Гран-при Азербайджана обещает быть напряженным
    Mercedes driver: Day 2 of Azerbaijan Grand Prix promises to be tense

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 1 % artırıb

    Biznes
    11:48

    Türkiyə MN Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:47

    ƏƏSMN Bakı, Abşeron və Samuxda 1 000-dən çox mənzili təkrar satışa çıxarıb

    İnfrastruktur
    11:46

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:39

    Ombudsman Aparatı Avropa Uşaq Ombudsmanları Şəbəkəsinin üzvü seçilib

    Xarici siyasət
    11:36

    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:35

    Paşinyan: Ermənistanın Rusiya ilə münasibətləri transformasiya mərhələsindədir

    Region
    11:34

    Ruanda Prezidenti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Digər
    11:33

    Rusiyanın zərbələri nəticəsində Ukraynada üç nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti