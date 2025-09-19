Пилот Формулы-1: В Баку необходимо постепенно увеличивать темп
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 10:20
В гонке Формулы-1 в Баку, как и в Монако, необходимо постепенно наращивать темп.
Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды "Хаас" Эстебан Окон.
Он отметил, что в прошлом году пилоты американской команды хорошо выступили на Гран-при Азербайджана:
"Они были очень близки к тому, чтобы заработать очки двумя болидами. Наша цель на этих выходных - показать хорошую борьбу. Но для достижения нужного уровня важно постепенно наращивать темп. Как и в Монако, здесь крайне важно прибавлять на каждом круге и в каждой сессии, параллельно продолжая работать над машиной".
Отметим, что Гран-при Азербайджана, который стартует сегодня, завершится 21 сентября.
