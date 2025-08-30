    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов Формулы 1

    Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов.

    Как передает Report, соревнования проходят на автодроме в Зандворте.

    В тройку лидеров также вошли партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис и нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

    Гонка состоится 31 августа. Начало запланировано на 17:00 по бакинскому времени.

