Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов Формулы 1
Формула 1
- 30 августа, 2025
- 18:49
Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри стал победителем квалификации 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Нидерландов.
Как передает Report, соревнования проходят на автодроме в Зандворте.
В тройку лидеров также вошли партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис и нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Гонка состоится 31 августа. Начало запланировано на 17:00 по бакинскому времени.
