    "Formula-1": Niderland Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi məlum olub

    Formula 1
    • 30 avqust, 2025
    • 18:55
    Formula-1: Niderland Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi məlum olub

    "McLaren" komandasının avstraliyalı pilotu Oskar Piastri "Formula-1" üzrə 2025-ci il dünya çempionatının 15-ci mərhələsi olan Niderland Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Zandvort dairəsində keçirilir.

    İlk "üçlüy"ə həmçinin Piastrinin komanda yoldaşı, britaniyalı Lando Norris və "Red Bull"dan niderlandlı Maks Ferstappen də daxil olub.

    Əsas yarış avqustun 31-də, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da başlayacaq.

