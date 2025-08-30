"Formula-1": Niderland Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi məlum olub
Formula 1
- 30 avqust, 2025
- 18:55
"McLaren" komandasının avstraliyalı pilotu Oskar Piastri "Formula-1" üzrə 2025-ci il dünya çempionatının 15-ci mərhələsi olan Niderland Qran-prisinin təsnifat mərhələsinin qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, yarış Zandvort dairəsində keçirilir.
İlk "üçlüy"ə həmçinin Piastrinin komanda yoldaşı, britaniyalı Lando Norris və "Red Bull"dan niderlandlı Maks Ferstappen də daxil olub.
Əsas yarış avqustun 31-də, Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da başlayacaq.
Son xəbərlər
20:22
Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda tələfatla nəticələnən yanğın baş veribHadisə
20:03
"Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olubFutbol
19:51
İranın yeni səfiri: Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıqXarici siyasət
19:50
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edibFutbol
19:39
Volqoqradda bazarda baş verən yanğın nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:36
KİV: Tramp ABŞ podratçılarının Ukraynaya göndərilməsini müzakirə edirDigər ölkələr
19:21
Foto
Kolumbiyalı turist: İnsanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qalmamalıdırXarici siyasət
19:14
Türkiyədə iki yük maşını toqquşub, ölənlər və yaralananlar varRegion
19:10