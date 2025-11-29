Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"
Формула 1
- 29 ноября, 2025
- 19:09
Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на 23-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.
Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.
Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал партнер Пиастри по "Макларену" британец Ландо Норрис.
Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке. Программа этапа завершится в воскресенье гонкой, начало запланировано на 20:00 по бакинскому времени.
Последние новости
19:55
Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:42
В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку ПалестиныДругие страны
19:24
"Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге АзербайджанаФутбол
19:23
Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФДругие страны
19:09
Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"Формула 1
18:53
В ФРГ в ходе протестов пострадали до 15 полицейских - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:41
ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы РимскогоДругие страны
18:29
Министр Уралоглу подтвердил повторную атаку на танкер Virat - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:13