Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    • 29 ноября, 2025
    • 19:09
    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара Формулы-1

    Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на 23-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.

    Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

    Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал партнер Пиастри по "Макларену" британец Ландо Норрис.

    Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке. Программа этапа завершится в воскресенье гонкой, начало запланировано на 20:00 по бакинскому времени.

    Формула 1 Катар Оскар Пиастри
    "Formula 1": Piastri Qətər Qran-prisində sprintdə birinci olub
    Elvis

    Последние новости

    19:55

    Число погибших из-за циклона "Дитва" на Шри-Ланке возросло до 153 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:42

    В Лондоне проходит масштабная демонстрация в поддержку Палестины

    Другие страны
    19:24

    "Карабах" одержал очередную победу в Премьер-лиге Азербайджана

    Футбол
    19:23

    Финляндия и Великобритания проводят учения у границы с РФ

    Другие страны
    19:09

    Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

    Формула 1
    18:53

    В ФРГ в ходе протестов пострадали до 15 полицейских - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:41

    ANSA: Выявленная Airbus проблема с A320 касается и самолета Папы Римского

    Другие страны
    18:29

    Министр Уралоглу подтвердил повторную атаку на танкер Virat - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:13

    Орбан: На встрече с Путиным были открыты двери для серьезных сделок

    Другие страны
    Лента новостей