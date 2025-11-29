Пиастри стал победителем спринта на Гран-при Катара "Формулы-1"

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем спринтерской гонки на 23-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Катара.

Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место занял британец Джордж Расселл из "Мерседеса". Третьим стал партнер Пиастри по "Макларену" британец Ландо Норрис.

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке. Программа этапа завершится в воскресенье гонкой, начало запланировано на 20:00 по бакинскому времени.