Пиастри стал победителем Гран-при Майами Формулы 1

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Как передает Report , второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".

Пиастри с 131 очком лидирует в общем зачете чемпионата. Второе место занимает его партнер по команде Норрис (115), тройку лидеров замыкает победитель чемпионата мира последних четырех сезонов нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (99).

В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (246 очков). В тройке лидеров также располагаются "Мерседес" (141) и "Ред Булл" (105).

Седьмой этап чемпионата мира пройдет в Имоле (Италия) с 16 по 18 мая.