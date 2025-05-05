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Пиастри стал победителем Гран-при Майами Формулы 1

Пиастри стал победителем Гран-при Майами Формулы 1 Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Майами.
Формула 1
5 мая 2025 г. 02:16
Пиастри стал победителем Гран-при Майами Формулы 1

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Как передает Report, второе место занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Тройку лучших замкнул британец Джордж Расселл, выступающий за "Мерседес".

Пиастри с 131 очком лидирует в общем зачете чемпионата. Второе место занимает его партнер по команде Норрис (115), тройку лидеров замыкает победитель чемпионата мира последних четырех сезонов нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (99).

В Кубке конструкторов лидирует "Макларен" (246 очков). В тройке лидеров также располагаются "Мерседес" (141) и "Ред Булл" (105).

Седьмой этап чемпионата мира пройдет в Имоле (Италия) с 16 по 18 мая.

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Версия на азербайджанском языке Piastri “Formula 1” Mayami Qran-prisinin qalibi olub

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