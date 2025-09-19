Первая свободная практика Гран-при Азербайджана остановлена из-за лишнего предмета на трассе
Формула 1
- 19 сентября, 2025
- 12:58
Первая свободная практика Гран-при Азербайджана Формулы-1 приостановлена в пятницу из-за наличия постороннего предмета на трассе (обломков поребрики).
Как сообщает Report, маршалы подняли красный флаг, заезды остановили до устранения проблемы.
Напомним, Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовал сегодня на бакинской городской трассе.
Гран-при завершится 21 сентября.
Последние новости
14:17
Фон дер Ляйен и Каллас сегодня объявят содержание 19-го пакета санкций против РФДругие страны
14:14
Король Малайзии прибыл в КазаньВ регионе
14:11
Движение транспорта в части Ясамальского района полностью ограничатИнфраструктура
14:06
Стартовала квалификация Формулы-2 Гран-при АзербайджанаФормула 1
14:06
AZAL пополнил флот новым самолетом Airbus A320neoИнфраструктура
13:49
В Армении сотрудник Единой социальной службы обвинен в получении взяткиВ регионе
13:43
Фото
Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан провели совместный мастер-тренинг по использованию дроновВнешняя политика
13:39
Фото
Пилоты McLaren показали лучшее время на первой практике Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНОФормула 1
13:38