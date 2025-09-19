"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb
Formula 1
- 19 sentyabr, 2025
- 12:47
Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, buna səbəb trasın üzərində maneənin olmasıdır.
Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb.
Problem həll ediləndən sonra sessiya davam etdiriləcək.
Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
14:22
Avqustda pensiya, aylıq müavinət, Prezident təqaüdü alanların sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:19
AQTA sədri Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:18
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəza baş veribFormula 1
14:16
İsmət Səttarov Albaniyada audiovizual mediaya həsr olunmuş tədbirə qatılıbMedia
14:06
Dövlət Agentliyi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
14:04
AZAL yeni "Airbus A320neo" təyyarəsi alıbİnfrastruktur
14:03
Bu ilin 8 ayında 218 Vətən müharibəsi qazisi yenidən aktiv həyata qayıdıbSosial müdafiə
14:02
Foto
Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan PUA-ların istifadəsi üzrə birgə təlim keçiribXarici siyasət
14:00