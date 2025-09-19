İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb

    19 sentyabr, 2025
    12:47
    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb

    Bakıda keçirilən "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, buna səbəb trasın üzərində maneənin olmasıdır.

    Nəticədə qırmızı bayraq qaldırılıb.

    Problem həll ediləndən sonra sessiya davam etdiriləcək.

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Первая свободная практика Гран-при Азербайджана остановлена из-за лишнего предмета на трассе
    Unexpected obstacle puts F1 free practice on pause

