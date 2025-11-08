Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы 1"

    Формула 1
    • 08 ноября, 2025
    • 19:15
    Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии Формулы 1

    Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии.

    Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Интерлагос".

    Второе место занял итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли. Третьим стал британец Джордж Расселл, также выступающий за "Мерседес".

    Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке. Главный заезд этапа пройдет 9 ноября и стартует в 21:00 по бакинскому времени.

    Формула 1 Ландо Норрис Гран-при

    Последние новости

    19:36

    Родриго Пас принес присягу в качестве президента Боливии

    Другие страны
    19:28
    Фото

    В Шуше состоялся грандиозный концерт "8 Ноября – Триумф Победы" - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:27

    Полиция Индонезии обнаружила ряд улик в деле о взрыве в мечети Джакарты

    Другие страны
    19:22

    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева с Днем Победы

    Внешняя политика
    19:19
    Фото

    В Ханкенди проходит концертная программа по случаю 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    19:15

    Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы 1"

    Формула 1
    19:09

    В Украине после массированной атаки РФ остановились все государственные ТЭС

    Другие страны
    18:59

    Число жертв торнадо в бразильском штате Парана возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:56

    "Укроборонпром" и RTX Corporation обсудили усиление украинской ПВО

    Другие страны
    Лента новостей