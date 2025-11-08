Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы 1"
Формула 1
- 08 ноября, 2025
- 19:15
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула 1" сезона 2025 года - Гран-при Бразилии.
Как передает Report, соревнования проходят на автодроме "Интерлагос".
Второе место занял итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли. Третьим стал британец Джордж Расселл, также выступающий за "Мерседес".
Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке. Главный заезд этапа пройдет 9 ноября и стартует в 21:00 по бакинскому времени.
