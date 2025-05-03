Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами "Формулы-1"

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Как сообщает Report, второе место занял партнер Норриса по "Макларену" австралиец Оскар Пиастри. Третьим стал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Пиастри сохраняет лидерство в личном зачете после спринта, набрав 106 очков. Второе место занимает Норрис (97), третьим идет нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (87). В Кубке конструкторов первым идет "Макларен" (203), вторым - "Мерседес" (115), третьим - "Ред Булл" (89).