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Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами "Формулы-1"

Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами "Формулы-1" Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.
Формула 1
3 мая 2025 г. 21:54
Норрис выиграл спринт на Гран-при Майами Формулы-1

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис стал победителем спринта шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Майами.

Как сообщает Report, второе место занял партнер Норриса по "Макларену" австралиец Оскар Пиастри. Третьим стал британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон.

Пиастри сохраняет лидерство в личном зачете после спринта, набрав 106 очков. Второе место занимает Норрис (97), третьим идет нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (87). В Кубке конструкторов первым идет "Макларен" (203), вторым - "Мерседес" (115), третьим - "Ред Булл" (89).

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